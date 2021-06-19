أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أحمد موسى يكشف دور الخطيب في تحفيز لاعبي الأهلي قبل مباراة الترجي ..

Print
أحمد موسى يكشف دور الخطيب في تحفيز لاعبي الأهلي قبل مباراة الترجي .. فيديو أحمد موسى يكشف دور الخطيب في تحفيز لاعبي الأهلي قبل مباراة الترجي ..

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامي أحمد موسى، عما فعله محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لتحفيز لاعبي الفريق وقت اشتعال أزمة مباراة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية، أن محمود الخطيب وقت شغب جماهير الترجي في الملعب الأولمبي حمادي العقربي، قام الخطيب بمصافحة لاعبي الأهلي خلال وقت الإحماء قبل المباراة من أجل منحهم دفعة وقوة.

وقال إن المباراة شهدت عدة أزمات من تأجيلها لمدة ساعة بسبب أحداث الشغب من جانب جماهير الترجي متابعا أن حكم اللقاء كان «غير موجود» حيث لم يحتسب العديد من الإنذارات بعد خشونة الترجي مع الأهلي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «محمد شريف بطل» بعدما سجل هدف فوز الأهلي على الترجي التونسي، ولكنه أضاع هدفين، موضحا أن الأهلي تغلب على كافة الصعوبات التي تعرض لها في استاد الملعب الاولمبي حمادي العقربي.

وطالب الإعلامي أحمد موسى من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتخاذ عقوبات ضد فريق الترجي التونسي بعد إحداث الشغب التي شهدها استاد المباراة من جانب جماهير الفريق التونسي وإلقاء الشماريخ.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن هدف الأهلي من مباراة الترجي هو الفوز وليس التعادل أو الهزيمة، قائلا: «الترجي فريق تايه كعادته».

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الأهلي يحقق انتصارات عندما يتواجد محمود الخطيب رئيس النادي على رأس بعثة الفريق قائلا: «الخطيب وشه حلو على الأهلي»، متابعا: «محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أسد إفريقيا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور

ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور

ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو

ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو

ميسي يحقق أول بطولة مع الأرجنتين ويتوج بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل .. فيديو

ميسي يحقق أول بطولة مع الأرجنتين ويتوج بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل .. فيديو

بث مباشر .. البرازيل يسجل هدفًا ملغيًا في شباك الأرجنتين بنهائي كوبا أمريكا .. فيديو

بث مباشر .. البرازيل يسجل هدفًا ملغيًا في شباك الأرجنتين بنهائي كوبا أمريكا .. فيديو