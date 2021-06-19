العنب النجراني
أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري، تخصيص مساحة 4.37 أمتار مربعة للحاج بأبراج مشعر منی، و5.33 أمتار مربعة في باقة...
مكة المكرمة، الرياض: مصلح الفرحان، الوطن
09 ذو القعدة 1442 هـ
بعد تأخر دام 12 عاما و4 أشهر، من وضع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة (سابقا)، حجر الأساس...
الدمام : عدنان الغزال
09 ذو القعدة 1442 هـ
قالت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، إنه حتى الآن تم تسجيل أكثر من نصف مليون طلب عبر المسار الإلكتروني من المواطنين والمقيمين داخل...
مكة المكرمة :الوطن
09 ذو القعدة 1442 هـ
حذرت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج الوهمية غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل, الذي...
مكة المكرمة :الوطن
09 ذو القعدة 1442 هـ