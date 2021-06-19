أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

العنب النجراني

Print
(تصوير: بدر العتيبي)

5.33 م2 للحاج في مخيمات منى

أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري، تخصيص مساحة 4.37 أمتار مربعة للحاج بأبراج مشعر منی، و5.33 أمتار مربعة في باقة...

dfcc861bdf.jpgمكة المكرمة، الرياض: مصلح الفرحان، الوطن
bdb86fccb2.jpg09 ذو القعدة 1442 هـ

148 شهرا لمبنى لم يكتمل

بعد تأخر دام 12 عاما و4 أشهر، من وضع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة (سابقا)، حجر الأساس...

icon-byline.pngالدمام : عدنان الغزال
icon-clock.png09 ذو القعدة 1442 هـ

أكثر من نصف مليون طلب لأداء الحج يمثلون أكثر من 150 جنسية

قالت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، إنه حتى الآن تم تسجيل أكثر من نصف مليون طلب عبر المسار الإلكتروني من المواطنين والمقيمين داخل...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png09 ذو القعدة 1442 هـ

الحج تحذر من التعامل مع الحملات وروابط التسجيل الوهمية

حذرت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج الوهمية غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل, الذي...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png09 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
8 فتيات وشابان يتدربون الموسيقى في الأحساء

8 فتيات وشابان يتدربون الموسيقى في الأحساء

بيليسيما العملاقة ترسو في ميناء جدة

بيليسيما العملاقة ترسو في ميناء جدة

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة

مدني الرياض يباشر حريق في أحد الأودية

مدني الرياض يباشر حريق في أحد الأودية