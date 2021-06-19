الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها

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من خلال مقطع فيديو يحمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على مقيمين من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية السريلانكية في الرياض قاموا بسرقة قواطع كهربائية وكابلات نحاسية من مواقع متفرقة.

وتضمن المقطع القبض على مواطن بالقصيم من أرباب السوابق عمد إلى سكب مادة قابلة للاشتعال على المركبات وإحراقها.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن بالرياض تحرش بطفل وقام بإيذائه بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت كذلك إلى القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية في جدة قاما بجرائم سلب تمثلت باستدراج سائقي الأجرة وسلب ما بحوزتهم من متعلقات شخصية ومبالغ مالية، حيث قُدرت قيمة المسروقات 30 ألف ريال.

وأشار إلى القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في مكة المكرمة ارتكب جرائم جمع الأموال من أشخاص بطريقة غير مشروعة من ذات الجنسية، حيث ضُبط بحوزته مبلغ 462،170 ألف ريال. (لمشاهدة الفيديو:

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