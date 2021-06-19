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موسيماني يقود الأهلي لرقم قياسي جديد في أفريقيا

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موسيماني يقود الأهلي لرقم قياسي جديد في أفريقيا موسيماني يقود الأهلي لرقم قياسي جديد في أفريقيا

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بات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هو أول من يحقق الانتصار في نسختين متتاليتين بنصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا بمسماها الحالي على أرض منافسيه.

وكان الأهلي قد فاز على الوداد المغربي بملعب الأخير في ذهاب نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا بهدفين نظيفين في أول مباراة قارية للمارد الأحمر تحت قيادة موسيماني.

وعاد الجنوب أفريقي موسيماني ليقود الأهلي للنسخة الثانية على التوالي لتحقيق الانتصار في نصف النهائي خارج الديار بعد الفوز على الترجي التونسي بملعب رادس اليوم السبت في لقاء الذهاب للنسخة الجارية.

ولم يسبق لأي فريق منذ تغيير مُمسى البطولة لـ«دوري أبطال أفريقيا» في عام 1997 أن حقق الفوز في نسختين متتاليتين بنصف النهائي على أرض منافسيه، سوى الأهلي تحت قيادة موسيماني.

المصرى اليوم

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