أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الأهلي والترجي.. شادي محمد يشيد بأداء الشناوي وأفشه ويشكر سيد عبدالحفيظ

Print
الأهلي والترجي.. شادي محمد يشيد بأداء الشناوي وأفشه ويشكر سيد عبدالحفيظ الأهلي والترجي.. شادي محمد يشيد بأداء الشناوي وأفشه ويشكر سيد عبدالحفيظ

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال الكابتن شادي محمد، إن لاعبي الأهلي تمكنوا رغم ما حدث من أعمال الشغب من الفوز على الترجي التونسي في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتابع خلال تصريخات تليفزيونية، أن لاعبي الأهلي دائمًا رجالة يتخطوا الصعاب.

ولفت الكابتن شادي محمد، إلى أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، دائما في الموعد ويجيد التعامل مع الكرات التي تصل للمرمى وينقذ شباكه منها.

وأردف حديثه قائلا: أفشة لاعب كبير، وأسهم في امتلاك الكرة والاستحواذ عليها بشكل كبير من قبل النادي الأهلي، موجها الشكر للكابتن سيد عبدالحفيظ على احتواء الموقف مع اللاعبين داخل غرفة الملابس بعد أحداث الشغب وتأجيل المباراة لمدة ساعة.

وأشار الكابتن شادي محمد، إلى أن الأهلي يلعب باسم ، وعلى وزير الرياضة وكل المسئولين أن يقدموا دفعة للجماهير وحضور جماهير ما يبعث بوجود حالة استقرار في البلد.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث»

وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث»

الأهلى ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري الممتاز 2021

الأهلى ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري الممتاز 2021

خسارة منتخب مصر للشابات أمام بيلاروسيا 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة

خسارة منتخب مصر للشابات أمام بيلاروسيا 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة

وزير الخارجية يكشف خطوة مصر بعد مجلس الأمن: نتعامل بمسؤولية وصبر بشأن «سد النهضة»

وزير الخارجية يكشف خطوة مصر بعد مجلس الأمن: نتعامل بمسؤولية وصبر بشأن «سد النهضة»