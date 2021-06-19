الأهلي والترجي.. شادي محمد يشيد بأداء الشناوي وأفشه ويشكر سيد عبدالحفيظ

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قال الكابتن شادي محمد، إن لاعبي الأهلي تمكنوا رغم ما حدث من أعمال الشغب من الفوز على الترجي التونسي في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتابع خلال تصريخات تليفزيونية، أن لاعبي الأهلي دائمًا رجالة يتخطوا الصعاب.

ولفت الكابتن شادي محمد، إلى أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، دائما في الموعد ويجيد التعامل مع الكرات التي تصل للمرمى وينقذ شباكه منها.

وأردف حديثه قائلا: أفشة لاعب كبير، وأسهم في امتلاك الكرة والاستحواذ عليها بشكل كبير من قبل النادي الأهلي، موجها الشكر للكابتن سيد عبدالحفيظ على احتواء الموقف مع اللاعبين داخل غرفة الملابس بعد أحداث الشغب وتأجيل المباراة لمدة ساعة.

وأشار الكابتن شادي محمد، إلى أن الأهلي يلعب باسم مصر، وعلى وزير الرياضة وكل المسئولين أن يقدموا دفعة للجماهير وحضور جماهير ما يبعث بوجود حالة استقرار في البلد.