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أشرف زكي يعلق على واقعة محمد رمضان وسميرة عبدالعزيز: «لو حد أهان فنان هنفصله»

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أشرف زكي يعلق على واقعة محمد رمضان وسميرة عبدالعزيز: «لو حد أهان فنان هنفصله» أشرف زكي يعلق على واقعة محمد رمضان وسميرة عبدالعزيز: «لو حد أهان فنان هنفصله»

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قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه تفاجأ بواقعة الفنان محمد رمضان والفنانة سميرة عبدالعزيز، خاصة أنها قديمة، مبديا اندهشه مما حدث وتلفظ به رمضان تجاه الفنانة الكبيرة، وشدد على أن الفنانة سميرة عبدالعزيز رمز من رموز الفن في والوطن العربي.

وأشار «زكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أنه تابع واقعة تلفظ محمد رمضان على الفنانة القديرة كتابيًا، وعلى الفور خرج مجلس الإدارة ببيان سريع وتقديم الاعتذار للفنانة، كما أنه تحدث إليها بخصوص تقديم شكوى في الواقعة، إلا أنه ليس هناك علاقة تربط بين محمد رمضان والفنانة سميرة عبدالعزيز.

وتابع: «هذه الواقعة لو حدثت بالفعل سيحاسب محمد رمضان، وشقيق الفنان محمد رمضان تواصل معي ويطلب التحقيق في ما ظهر وبرر بأن هذه الصفحات (فيك)، كما أنه على مسافة واحدة من الواقعة ولا يدين أحدا، بالإضافة إلى أنه لن يقبل أي إهانة لشخص في الوسط الفني، ولو حد أهان فنان هنفصله».

كانت الفنانة سميرة عبدالعزيز، قد قالت خلال ندوة تكريمها بـ"المصري اليوم" إن الفنان محمد رمضان، شتمها عندما رفضت تجسيد دور أمه في أحد الأعمال.

وأضافت: «قال عامل بلطجي، وفضحني لما رفضت أقوم بدور أمه وقالي انتي شحاته أنا باخد عشرين مليون وانتي عشرين ألف، واتكلموا عن الحدث ده في السوشيال ميديا (الهباب) اللي كلها نميمة، أنا متكلمتش ولا قلت حاجة وناس شتموني وآخرين دافعوا عني، لكن هو قل أدبه».

وتابعت: «الحكاية بقت فلوس، بقت قيم مزيفة غير حقيقية، مفيش قيم ده سببه إن التليفزيون لا ينتج ولا مؤسسة السينما، وصوت القاهرة»، مؤكدة ضرورة عودة الدولة للإنتاج مرة أخرى.

المصرى اليوم

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