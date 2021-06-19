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10 انتصارات لموسيماني خارج الحدود في بطولات الأندية الأفريقية

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10 انتصارات لموسيماني خارج الحدود في بطولات الأندية الأفريقية 10 انتصارات لموسيماني خارج الحدود في بطولات الأندية الأفريقية

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قاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، المارد الأحمر لانتصار خارجي ثمين من قلب ملعب رادس على حساب الترجي الرياضي التونسي، مساء اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتصر الأهلي على الترجي بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وبات قريباً من التأهل للمباراة النهائية، حيث يكفيه التعادل فقط في مباراة الاياب بملعب السلام وي الأهلي السبت المقبل.

الانتصار هو العاشر لموسيماني على أرض المنافسين عبر مشواره التدريبي في بطولات الأندية الأفريقية مع كل من صن دوانز والأهلي، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

أولاً مع صن داونز

الفوز على وفاق سطيف في الجزائر بهدفين نظيفين في مجموعات دوري الأبطال 2016 قبل أن تُلغى نتائج بطل الجزائر.

الفوز على بالقاهرة بهدفين مقابل هدف في مجموعات دوري الأبطال 2016.

الفوزعلى فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 3/1 في مجموعات دوري الأبطال 2017.

انتصار جديد خارج الديار على حساب سان جورج الاثيوبي بهدف دون رد بمجموعات 2017 أيضاً.

الفوز الكبير على حساب كوت دور بطل سيشل بخماسية نظيفة في الدور الأول من دوري الأبطال بالنسخة الحالية.

فوز جديد خارج الميدان في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في م جموعات دوري الأبطال نسخة 2019-2020.

ثانياً مع الأهلي

الفوز على الوداد المغربي بهدفين نظيفين في ذهاب نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا

الفوز على سونديب بطل النيجر بهدف نظيف في ذهاب دور الـ 32 من النسخة الجارية بدوري الأبطال.

الفوز على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة في مجموعات دوري الأبطال بالنسخة الجارية.

الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.

المصرى اليوم

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