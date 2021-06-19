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سمير كمونة يتغزل في موسيماني بعد فوز الأهلي على الترجي

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سمير كمونة يتغزل في موسيماني بعد فوز الأهلي على الترجي سمير كمونة يتغزل في موسيماني بعد فوز الأهلي على الترجي

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أشاد سمير كمونة، مدافع النادي الأهلي السابق، بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بسبب طريقة إدارته لمباراة الترجي التونسي.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «موسيماني أدار المباراة بشكل جيد، بداية من التشكيل وحتى في التغييرات»، مضيفًا: «المدرب الجنوب إفريقي نجح في إيقاف خطورة لاعبي الترجي، بعدما اعتمد على 3 لاعبين في وسط الملعب».

وأضاف: «إدارة موسيماني للمباراة وتغييراته وتركيزه، ساعدت الأهلي في تحقيق الفوز على الترجي خارج ملعبه»، موضيفًا: «الفوز بهدف نظيف، نتيجة غير متوقعة، ولكن كلنا كنا نتمنى أن تحدث».

المصرى اليوم

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