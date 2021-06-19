الدخان يتعادل مع المنيا ويقترب من الدوري الممتاز.. ترتيب الأندية والفرق الهابطة

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اقترب نادي الشرقية للدخان، للصعود للدوري الممتاز لكرة القدم الموسم الجديد 2021-2022 ، تعادل مع نادي المنيا 2/2 في دوري الدرجة الأولي الممتاز ب مجموعة الصعيد والمعروف إعلاميا بدوري المظاليم.

ليرتفع رصيده عند 55 نقطة يتصدر بها المجموعة بفارق 4 نقاط عن الألمنيوم ثاني المجموعة بينما لقي منافسة الألمنيوم هزيمة ثقيلة علي أرضة ووسط جمهوره 1/2، ضمن مباريات الاسبوع ال 28 للمسابقة.

فيما فاز تليفونات بني سويف علي طهطا 3/1، وقنا علي ديروط 2/1، وكيما أسوان علي الاعلامين 2/0 ، وتعادل سوهاج مع بني سويف 0/0، وبترول أسيوط والفيوم 1/1، و سمسطا وشبان قنا 0/0 .

بهذه النتائج تأكد هبوط طهطا للقسم الثاني، واشتعال الصراع علي البقاء بين 5 أندية وهي شباب قنا، وكيما أسوان وتليفونات بني سويف، وشباب سمسطا، واسمنت أسيوط .

وقد جاء ترتيب المجموعة عقب مباريات الاسبوع ال 28 كالتالي