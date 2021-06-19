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محافظ الإسكندرية : الإعلام يلعب دورا كبيرا فى تشكيل وجدان الرأي العام

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وخلال الاجتماع؛ أكد محافظ الإسكندرية دور الصحافة في تشكيل وجدان الرأي العام، وإبراز مجهودات الدولة في المشروعات القومية وتوجيه الرأى العام في مختلف الأنشطة والمجالات الهادفة، بالإضافة إلى دورها الرائد في التصدى للشائعات المغرضة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار «الشريف» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يولى اهتماما كبيرا في تطوير مدينة الإسكندرية، ويتضح ذلك من خلال المشروعات القومية التي تتم على أرض الإسكندرية.

وأضاف أن المحافظة أعدت تصورا شاملا في إطار المبادرة الرئاسية الخاصة بالهوية البصرية بمختلف مناطق الإسكندرية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية.

من جانبه؛ أشاد المهندس عبدالصادق الشوربجى بالمجهودات والمشروعات المتنوعة على أرض الإسكندرية التي قريبا ستجعل المدينة تعود لعهدها السابق عروسا للبحر الأبيض المتوسط.

وثمن دور محافظ الإسكندرية في دعم مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الصحفية للنهوض بها، مقدماً الشكر للمحافظ وقيادات المحافظة على حسن الإستقبال وحل المشكلات بين المحافظة والوكالات الإعلانية التابعة للمؤسسات الصحفية القومية.

محافظ الإسكندرية: الإعلام يلعب دورا كبيرا فى تشكيل وجدان الرأي العام .. الرئيس السيسى يولى اهتمام كبير بالثغر (صور)
محافظ الإسكندرية: الإعلام يلعب دورا كبيرا فى تشكيل وجدان الرأي العام .. الرئيس السيسى يولى اهتمام كبير بالثغر (صور)

المصرى اليوم

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