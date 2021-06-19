وفد برلماني يتفقد مشروع تطوير العشوائيات بـ«دمياط» ورأس البر

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تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبرفقة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وقيادات المحافظة، منطقة عمارات شمال وجنوب قرية الصيادين برأس البر بدمياط، والتي تحولت من منطقة عشوائية إلى عمارات ووحدات سكنية تليق بالمواطن، يسكنها قاطنو هذه العشوائيات، لتوفير حياة كريمة لهم.

جاء الزيارة لقرية الصيادين، بعدما نجحت جهود الدولة في القضاء على أخطر منطقة عشوائية برأس البر، وهى قرية الصيادين بمنطقة الجربى، حيث تمكنت أجهزة الدولة من إزالة العشش والمخلفات، ووضع التصميمات المعمارية، لإنشاء 12 عمارة سكنية بإجمالى 220 وحدة سكنية، حيث تحولت المنطقة من بؤرة عشوائية إلى مدينة سكنية حضارية ذات طراز معماري مميز، وتم رصف الشوارع المؤدية إلى القرية والشوارع الداخلية وتم تركيب أعمدة إنارة وإنشاء حدائق عامة ومساحات خضراء بيت البلوكات السكنية وتم تجميل أكشاك الكهرباء.

وتكلف تطوير هذه المنطقة نحو 85 مليون جنيه، والمخطط العام للمنطقة يشمل ممشى تم إنشاؤه موازيا لنهر النيل، ويضم مناطق خضراء وبرجولات ومقاعد ومظلات، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة ورصف الطرق بالأسفلت.

واستقبل المواطنون وفد البرلمان والمحافظ، بترحيب، وأشادوا بجهود الدولة لتطوير المدينة.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن ما رأته اللجنة في قرية الصيادين برأس البر بدمياط، أمر يدعو للفخر والإشادة، ويعكس الجهود الكبيرة والصادقة التي تبذلها الدولة للقضاء على العشوائيات، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطن.

وأضاف «السجيني»، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في ملف القضاء على العشوائيات، وتطوير البنية التحتية، وفي قرية الصيادين، التي تحولت من منطقة عشوائيات إلى منطقة سكنية راقية ومتميزة ذات نسق حضاري متميز، ومتوفر فيها كل الخدمات ومقومات الحياة الكريمة.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن منطقة عمارات شمال وجنوب قرية الصيادين كانت بؤرة عشوائية وتم إزالتها وإنشاء عمارات سكنية للمواطنين الذين كانوا يقطنون فيها، مجهزة بكل الخدمات والمرافق، وتليق بالمواطن، حرصا على توفير حياة كريمة لائقة به، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن محافظة دمياط من المحافظات الواعدة وفيها العديد من المقومات التي تجعلها محافظة متميزة، وإقامة مشروعات تنموية وتطوير البنية التحتية فيها، مشيدا بجهود الدولة للقضاء على العشوائيات.

وقال النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب بدمياط، إنه يثمن أي جهود تبذلها الدولة للقضاء على العشوائيات، وأشاد بالقضاء على عشوائيات قرية الصيادين وإنشاء عمارات ووحدات سكنية تليق بالمواطن، لتوفير حياة كريمة له وتحسين مستوي معيشته، كما وجه الشكر للجنة الإدارة المحلية.

وتفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع السوق الحضاري بشارع 51، وكورنيش البحر برأس البر، والسوق الحضاري بشارع 33، كما تفقد مكتبة مصر العامة بدمياط، وأعمال تطويرها التي تمت فبها.

شارك في الزيارة، النواب: محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمود البرعي، محسن أبوسمنة، أسامة الأشموني، محمد طلبة عبدالسلام.