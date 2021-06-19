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شريف دسوقي : ولدت تحت خشبة المسرح ومضيت الجزء الثاني من «بـ100 وش»

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شريف دسوقي : ولدت تحت خشبة المسرح ومضيت الجزء الثاني من «بـ100 وش» شريف دسوقي : ولدت تحت خشبة المسرح ومضيت الجزء الثاني من «بـ100 وش»

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أعلن الفنان شريف دسوقي، مشاركته في بعض من الأفلام والأعمال الدرامية خلال الفترة المقبلة، حيث سيشارك خلال الفترة المقبلة في الجزء الثاني من «وقفة رجالة» والجزء الثاني من مسلسل «بـ100 وش»، كما أنه مضى للمشاركة في هذه الأعمال.

وأوضح «دسوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك ليلة حكي له في مسرح الطليعة والقومي بعد اسبوعين من الآن، موجها الشكر للمخرجة كاملة أبوذكري مخرجة «بـ100 وش» للوقوف بجانبه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يظهر ويطل على الجمهور خلال الفترة المقبلة من خلال فيلم «ماما حامل» والذي يعرض خلال الفترة الحالية بالسينمات.

وتابع: «أنا أتولدت تحت خشبة المسرح.. بيتنا كان جوه المسرح»، كما أن والده كان مدير المسرح ورخصته موجودة، منوهًا بأنه عاش مع إسماعيل ياسين خلال فترة كبره، كما أنه يعجبه تجربة مسرحية للشباب من إخراج تامر كرم ومعتز ولي الدين.

المصرى اليوم

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