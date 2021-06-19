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لا جديد.. انتصار سادس للأهلي في رادس

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لا جديد.. انتصار سادس للأهلي في رادس لا جديد.. انتصار سادس للأهلي في رادس

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عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بانتصار ثمين على حساب مضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب حمادي العقربي برادس، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت.

ونجح محمد شريف في تسجيل هدف فوز الأهلي مع شوط المباراة الثاني، ليقترب حامل اللقب بشدة من بلوغ المباراة النهائية.

الفوز هو السادس للأهلي في ملعب رادس على حساب الأندية التونسية.

الانتصار الأول جاء بقدم محمد أبوتريكة في شباك الصفاقسي في إياب نهائي 2006 من دوري أبطال أفريقيا.

الفوز الثاني تحقق على حساب الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2012 بهدفين مقابل هدف.

عادت انتصارات الأهلي في رادس على حساب الترجي بهدف نظيف في مجموعات الكونفدرالية 2015.

من جديد يحقق الأهلي الفوز في ملعب رادس بهدفين مقابل هدف على الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017.

وينجح الأهلي في العودة من رادس بفوز جديد على الترجي بهدف دون رد بمجموعات دوري أبطال أفريقيا 2018.

وبقدم محمد شريف يحقق الأهلي أغلى انتصاراته ويصعق الترجي من جديد في رادس بذهاب نصف النهائي الأفريقي، مُدوناً سادس فوز أفريقي له على هذا الملعب.

المصرى اليوم

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