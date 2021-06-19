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الأخضر يرفع استعداده تأهبًا لملاقاة أوزبكستان .. في بطولة كأس العرب

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تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي

الأخضر يرفع استعداده تأهبًا لملاقاة أوزبكستان .. في بطولة كأس العرب

واصل السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في ، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات.

وأدى لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف بملعب القاهرة الدولي، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بمران على التمرير، أعقب ذلك العمل على مران الجمل الهجومية.

ويختتم المنتخب السعودي غدًا الأحد تحضيراته لمواجهة منتخب أوزبكستان يوم بعد غدٍ الاثنين، ضمن افتتاحية مبارياته في كأس العرب.

يُذكر أن قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة وضعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة وإلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.

الأخضر يرفع استعداده تأهبًا لملاقاة أوزبكستان .. في بطولة كأس العرب

الأخضر يرفع استعداده تأهبًا لملاقاة أوزبكستان .. في بطولة كأس العرب

المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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