مفتي الجمهورية: الإدارة المصرية تدير ملف سد النهضة بصبر

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه ينظر بتقدير شديد عالى المستوى للموقف المصري المتخذ في قضية سد النهضة، وصبر الإدارة المصرية في إدارة الملف.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن قضية سد النهضة تحكمها لوائح وقوانين دولية اتفق عليها العالم كله بإدارة الأنهار والبحار والمحيطات.

وتابع: «نترك هذا الأمر ونثق في قدرة قادتنا المسؤولين عن إدارة الملف، وفي قائدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التعامل مع الأمر بحمكة واقتدار».