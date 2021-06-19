مفتي الجمهورية: الإدارة المصرية تدير ملف سد النهضة بصبر

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه ينظر بتقدير شديد عالى المستوى للموقف المصري المتخذ في قضية سد النهضة، وصبر الإدارة المصرية في إدارة الملف.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن قضية سد النهضة تحكمها لوائح وقوانين دولية اتفق عليها العالم كله بإدارة الأنهار والبحار والمحيطات.
وتابع: «نترك هذا الأمر ونثق في قدرة قادتنا المسؤولين عن إدارة الملف، وفي قائدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التعامل مع الأمر بحمكة واقتدار».