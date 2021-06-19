الرئيس الأرميني للرئيس الإيراني الفائز : ستواصلون طريق التنمية والازدهار

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هنأ الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي على انتخابه رئيساً جديداً لإيران.

وأضاف في رسالة بعثها له: أعتقد أن إيران تحت قيادتكم ستواصلون طريق التنمية والازدهار.

وتقدر أرمينيا التعزيز المستمر وتعميق العلاقات الودية القائمة والحوار البناء مع إيران وهو أحد الشروط الأساسية لضمان تقدم بلدينا واستقرارهما الإقليمي، كما إن رغبة دولنا الصديقة في الاعتراف ببعضنا البعض والتعاون تأتي من قرون واليوم توجد فرص واسعة لذلك.

وتابع: آمل أن تستمر العلاقات الودية الأرمينية الإيرانية في التطور والتوسع في جميع المجالات بجهود مشتركة مسجلة ديناميات إيجابية لمستوى نوعي جديد من التعاون بين شعبينا«.

وتمنى الرئيس سركيسيان لإبراهيم رئيسي الصحة والعافية ولشعب إيران السلام والرفاهية.

وكان رئيسي قد فاز بنسبة 62% حاصلا على 17 مليونا و950 ألف صوت.

وحصل المرشح محسن رضائی على 3 ملايين و412 ألفا، وحصل عبدالناصر همتي: على 2 مليون و427 ألفا، كما حصل أمير حسین قاضیي، على نحو مليون صوت.