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سكرتير عام بورسعيد يتفقد الجراج العمومي وأعمال الصرف الصحي بشارع البترول

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سكرتير عام بورسعيد يتفقد الجراج العمومي وأعمال الصرف الصحي بشارع البترول سكرتير عام بورسعيد يتفقد الجراج العمومي وأعمال الصرف الصحي بشارع البترول

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تفقد اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، الجراج العمومي وأعمال الصرف الصحي بشارع البترول.

وأطلع على كافة المعدات داخل الجراج، موجها بضرورة الاستغلال الأمثل لكافة المعدات، الحفاظ عليها وصيانتها بشكل مستمر، ومشددًا على أهمية عدم وجود معدات معطلة في الجراج وأن تعمل جميع المعدات على درجة كبيرة من الكفاءة، لإنجاز كافة أعمال الأحياء.

كما تابع السكرتير العام أعمال تطوير ورفع كفاءة الصرف الصحي بشارع البترول، مؤكدًا على أنه يجرى تطوير ورفع كفاءة الشارع خاصة بعد خطة المحافظة لإنشاء ميناء بورسعيد البري والحديقة الدولي ليجمع كافة خطوط النقل البرى بين المحافظات والذى يعتبر ميناء بورسعيد البرى كواجهة حضارية أمام زوارها وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لسكان المنطقة.

المصرى اليوم

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