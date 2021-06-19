«أمم تعيش معنا وعلينا احترامها».. المفتي يعلق على إيذاء الحيوانات

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علق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على قتل القطط في دار الأوبرا وفتح الأوبرا تحقيقات لمعاقبة المخطئ، مشيرا إلى أن إيذاء الحيوانات أمر مرفوض.

وقال المفتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، إن الرسول (ص) أكد أن امرأة دخلت الناس في قطة، حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.

وتابع: «الحيوانات هي أمم تعيش معنا، وعلينا احترامها، والرسول حذرنا من الاعتداء على الحيونات»، مشددا على أن دار الإفتاء تحذر من إيذاء الحيوان بأي صورة من الصور، وتحفز على الرفق بالحيوان.