«أمم تعيش معنا وعلينا احترامها».. المفتي يعلق على إيذاء الحيوانات

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علق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على قتل القطط في دار الأوبرا وفتح الأوبرا تحقيقات لمعاقبة المخطئ، مشيرا إلى أن إيذاء الحيوانات أمر مرفوض.
وقال المفتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، إن الرسول (ص) أكد أن امرأة دخلت الناس في قطة، حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
وتابع: «الحيوانات هي أمم تعيش معنا، وعلينا احترامها، والرسول حذرنا من الاعتداء على الحيونات»، مشددا على أن دار الإفتاء تحذر من إيذاء الحيوان بأي صورة من الصور، وتحفز على الرفق بالحيوان.