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أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة، عن تنفيذ الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، القمة الشبابية لمراكز شباب مصر في نسختها الثانية لشباب المحافظات الحدودية تحت عنوان «الشباب وريادة الاعمال والأمن القومي»، خلال الفترة من ٢٠-٢٤ يونيو، بمحافظة مطروح.

أوضح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان القمة الثانية يشارك فيها ١٠٠ شاب وفتاة من ٦ محافظات حدودية، مبينا ان القمة تأتي في ضوء النجاحات التي حققتها القمة الشبابية لمراكز شباب مصر في نسختها الاولى، وفي ضوء اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ توصيات القمة الشبابية الاولي، واستمرارية القمة وتعميمها ليتم تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية.

اشار وزير الشباب والرياضة ان القمة تأتي في اطار استراتجية وخطة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لتطوير أداء مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية حقيقية، من خلال إحداث حراك قوي داخل المراكز في جميع محافظات الجمهورية، وفي ضوء تطوير البرامج والأنشطة والمشروعات المقدمة لاعضاء مراكز الشباب بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم.

ومن جانبه اوضح الدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر ان اهداف القمة تدور حول اشراك شباب المحافظات الحدودية في تفعيل استراتيجية تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، وتعريف شباب مراكز الشباب بمفهوم ريادة الاعمال وادرة الاعمال والمشروعات وخدمة المجتمع وثقافة التطوع، بهدف اشراك الشباب في مواجهة المشاكل الاجتماعية، وتحصين شباب مراكز الشباب بالمحافظات الحدودية بالوعى السياسي والأمني، وتنمية الوعي لدى شباب مراكز الشباب بمفهوم المجتمعات التشاركية المستدامة، وتفاعل شباب مراكز الشباب بايجابية وتشبيك رؤاهم، وتدشين لغة حوارية بين شباب مراكز الشباب لتحقيق طفرة نوعية يكون لها انعكاسات إيجابية على مراكز الشباب، وتأهيل شباب المحافظات الحدودية لعضوية مجالس إدارات فروع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالمحافظات، بالاضافة إلى تقديم توصيات قابلة للتنفيذ تستهدف تنمية مراكز الشباب بالمحافظات الحدودية.

كما اشار الدكتور ماجد العزازي ان محاور القمة تتنوع بين محور ريادة الاعمال، ثقافة التنمية، ثقافة التطوع، وتحديات الامن القومي، كما سيتم تنظيم ورش عمل بين الشباب المشارك من مراكز الشباب حول ما يمكن ان يقدمه المشاركين من افكار ومبادرات من شأنها ان تسهم في تنمية مراكز الشباب بمختلف المحافظات الحدودية.

يذكر ان المشاركين يصل عددهم 100 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب من المحافظات الحدودية (شمال سيناء – جنوب سيناء –مطروح – البحر الأحمر – اسوان – الوادي الجديد)في المرحلة السنية من 20 – 30 عاما.