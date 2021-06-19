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وزير الرياضة يقوم بجولة تفقدية في «النادي» بـ6 أكتوبر رفقه نظيره الفلسطيني

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وزير الرياضة يقوم بجولة تفقدية في «النادي» بـ6 أكتوبر رفقه نظيره الفلسطيني وزير الرياضة يقوم بجولة تفقدية في «النادي» بـ6 أكتوبر رفقه نظيره الفلسطيني

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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، بجولة تفقدية داخل نادي النادي بـ 6 أكتوبر رفقه وزير الشباب والرياضة الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، ورئيس اتحاد كرة القدم بدولة فلسطين.

واطلع الوزير المصري الدكتور أشرف صبحي، الوزير الفلسطيني على خطة عمل نادي النادي ب 6 أكتوبر، والإنجازات التي تحققت الفترة الماضية، والتطرق إلى آليات التسويق الخاصة بإمكانيات ومنشآت نادي النادي .

وأكد الوزير أن مشروع نادي النادي تنفذه الوزارة في مختلف المحافظات لإتاحة الممارسة الرياضية أمام الشباب والنشء لتنضم إلى الصروح الإنشائية والرياضية المنتشرة في ربوع البلاد.

وشملت الجولة التفقدية داخل نادي النادي ب 6 أكتوبر شملت زيارة الملاعب المتعددة الأغراض، وملاعب كرة القدم، وصالة الأنشطة، وصالة الجمباز.

المصرى اليوم

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