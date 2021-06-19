أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرض لقطات لتدمير وإسقاط طائرات الميليشيا الحوثية

Print
بالفيديو .. قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرض لقطات لتدمير وإسقاط طائرات الميليشيا الحوثية .. قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرض لقطات لتدمير وإسقاط طائرات الميليشيا الحوثية
كانت موجَّهة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة

بالفيديو .. قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرض لقطات لتدمير وإسقاط طائرات الميليشيا الحوثية

عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف قد أكدت اليوم اعتراض ما مجموعه ١١ طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرة إلى أن المحاولات العدائية كافة للميليشيا تم اعتراضها وتدميرها. (

)قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. نموذج فريد في بر شاب وشقيقته بأمهما وعلاجها بطريقة مختلفة من الأمراض النفسية

بالفيديو.. نموذج فريد في بر شاب وشقيقته بأمهما وعلاجها بطريقة مختلفة من الأمراض النفسية

بالفيديو.. نموذج فريد في بر شاب وشقيقته بأمهما وعلاجها بطريقة مختلفة من الأمراض النفسية

بالفيديو.. نموذج فريد في بر شاب وشقيقته بأمهما وعلاجها بطريقة مختلفة من الأمراض النفسية

"الربيّع" يروي ما لا تعرفه عن باكورة الموسوعات في السعودية

"الربيّع" يروي ما لا تعرفه عن باكورة الموسوعات في السعودية

"الربيّع" يروي ما لا تعرفه عن باكورة الموسوعات في السعودية

"الربيّع" يروي ما لا تعرفه عن باكورة الموسوعات في السعودية