محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لـ20 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم السبت، خلال اجتماعه بمديري المديريات والشركات، وبحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، النسب التنفيذية للمشاريع بثلاث قرى تابعة لمركز زفتى في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تابع تنفيذ عدد (٦) مشاريع جاري العمل بها بشبراملس من أصل (١٣) مشروع متنوعة بين (١) مشروع صرف صحي، (٥) مشاريع مياه شرب، (٣) تربية وتعليم، (١) مجمع خدمي، (١) مجمع زراعي، (١) وحدة صحية بالإضافة إلى (١) نقطة إسعاف.

كما تابع المحافظ خلال الاجتماع النسب التنفيذية للمشاريع بكفر شاهين ،حيث بلغ عدد المشاريع بها (٢) مشروع جاري العمل بهم موزعين بين (١) صرف صحي و(١) تربية وتعليم، واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة النسب التنفيذية لمشاريع قرية كفر الجزيرة والبالغ عددهم ( ٥ ) مشروعات جاري العمل في عدد ( ٤ ) منهم.

وفيما يخص القوافل، تابع المحافظ خطة تنفيذ القوافل وتنوع تخصصاتها بين قوافل (تعليمية، طبية، زراعية وتمكين اقتصادي) ومشاركة الجهات المختلفة والجمعيات الأهلية في تنفيذ وتفعيل هذه القوافل.