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برلماني: برنامج مساندة صادرات قطاع السيارات يرفع معدلات تشغيل العمالة

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برلماني: برنامج مساندة صادرات قطاع السيارات يرفع معدلات تشغيل العمالة برلماني: برنامج مساندة صادرات قطاع السيارات يرفع معدلات تشغيل العمالة

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قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إن قرار وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نفين جامع، بشأن برنامج لمساندة صادرات قطاع السيارات لمدة 7 سنوات، دليل على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية.

وأكد النائب، خلال بيان، أن هذا القرار يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في قطاع السيارات لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة لمعاناة القطاع خلال الشهور الماضية بسبب تفشي القاتل، فضلا عن تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً إلى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة ستجني ثمار جيد من هذا القرار خلال السنوات الماضية، خاصة وأنه تعتبر خطوة إيجابية في تدعيم الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية المستدامة 2030 والتي تسعي الدولة في تنفيذه خلال الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة.

المصرى اليوم

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