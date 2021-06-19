العبسي: الأطفال هم بناة المستقبل.. والفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بهم

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قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بملف الطفل، وهناك العديد من المبادرات والقرارات والتشريعات التي خرجت مؤخرا تصب جميعها في مصلحة الطفل وتحميه من الاستغلال وتضمن له حياة كريمة، خاصة وأنهم الثروة الحقيقية وبناة المستقبل.

وأضافت العبسى، في بيان السبت، أنه بالأمس القريب احتفلت القارة الأفريقية باليوم العالمي للطفل الأفريقي، وتتجه القارة لتنشئة جيل قادر على بناء المستقبل وذلك من خلال تضافر جميع الجهود، ومصر من أوائل الدول التي لها باع طويل في ملف رعاية الأطفال.

وأشارت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إلى أن التصديق على قانون رقم 189 لسنة 2020 من قانون العقوبات الخاص بتجريم «التنمر» من أبرز التشريعات التي تستهدف إعلاء مصلحة الأطفال بشكل مباشر، إلى جانب تغليظ عقوبة الختان وحملات التوعية، فلم يقتصر الأمر على التشريعات فقط، ولكن هناك الكثير من حملات التوعية لضمان تحقيق فلسفة التشريع على الأرض، بالإضافة إلى تخصيص 250 مليون جنيه لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة، وتعديل اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمؤسسات الأيتام، وتطوير مؤسسات رعاية الأطفال بلا مأوي، وافتتاح العديد من مراكز التأهيل، وتفعيل نظام متكامل لفحص وتقييم وتأهيل الأطفال من ذوي الاحتياجات البصرية.