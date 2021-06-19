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3 سيناريوهات لبلوغ الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي

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3 سيناريوهات لبلوغ الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي 3 سيناريوهات لبلوغ الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتتصاراً ثميناً على حساب نظيره ومضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد، بملعب رادس بمنافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووضع الأهلي قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الثانية على التوالي.

ونستعرض من خلال السطور التالية سيناريوهات تؤهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا في لقاء العودة أمام الترجي والمقرر له السبت المقبل السادس والعشرين من يونيو.

1 – الفوز بأي نتيجة يؤهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

2 – التعادل سلبياً أو إيجابياً يمنح الأهلي أيضاً بطاقة الترشح للمباراة النهائية.

3 – الخسارة بهدف نظيف وحسم التأهل من خلال ركلات الترجيح.

سيناريوهات تأهل الترجي التونسي

1 – الفوز بفارق أكثر من هدف

2 – الفوز بفارق هدف مع تسجيل ثنائية على الأقل مثل (2/1) ، (3/2).

3 – الفوز بهدف نظيف وحسم التأهل من خلال ركلات الترجيح.

المصرى اليوم

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