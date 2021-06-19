ألمانيا تُسقط البرتغال برباعية وتشعل المنافسة في المجموعة السادسة

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حقَّق المنتخب الألماني انتصارًا مثيرًا أمام نظيره البرتغالي حامل اللقب اليوم السبت في الجولة الثانية بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح المجموعة السادسة من بطولة «يورو 2020».

وافتتح النجم كريستيانو رونالدو التسجيل للمنتخب البرتغالي في الدقيقة الـ15، ثم رد المنتخب الألماني بهدفين، سجلهما البرتغاليان روبن دياز ورافاييل جوريرو بالخطأ في شباك منتخب بلادهما في الدقيقتَيْن الـ35 والـ39.

وفي الشوط الثاني أضاف كاي هافيرتز وروبن جوسنس الهدفَيْن الثالث والرابع للمنتخب الألماني في الدقيقتين الـ51 والـ60، ثم اختتم دييجو جوتا التسجيل بالهدف الثاني للمنتخب البرتغالي في الدقيقة الـ67.

واستعاد المنتخب الألماني، الذي يخوض آخر بطولة له تحت قيادة مديره الفني الحالي يواخيم لوف، توازنه بالشكل الأمثل إثر هزيمته في المباراة الأولى أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم (0-1)، وحصد أول 3 نقاط له في المجموعة متساويًا في ذلك مع المنتخب البرتغالي الذي كان قد استهل

مشواره في البطولة بالفوز على نظيره المجري (3-0).

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