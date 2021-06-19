«عربية النواب»: التحرك العربي ضد «سد النهضة» صحوة ورؤية موحدة لمواجهة المؤامرت

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قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن التوافق العربى الكامل للتحرك نحو مجلس الأمن بداية لصحوة ورؤية عربية موحدة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تواجه الأمة العربية.

وأضاف «أباظة»، في بيان السبت، أن الاجتماع الوزارى العربى غير العادى الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة واعتمد قرارا جديدا يتضمن عددا من التكليفات إلى المجموعة العربية في نيويورك بالبدء في إعادة تفعيل موضوع سد النهضة أمام مجلس الأمن ولعقد جلسة طارئة للتشاور واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمنى محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث يتطلب من مجلس الأمن الإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تكفل قيامه بمسؤولياته التاريخية تجاه ملف سد النهضة لمواجهة التعنت الإثيوبى.

وتابع: «مجلس الأمن جهاز سياسي يتعامل مع قضايا حفظ السلم والأمن الدوليين، ولا يوجد أخطر من قضايا المياه وفى مقدمتها ملف سد النهضة تهديداً للأمن والسلم الدوليين»، مطالبا مجلس الأمن بسرعة التدخل للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.