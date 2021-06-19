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طلب إحاطة يطالب بإعداد قاعدة بيانات شاملة لأطفال بلا مأوى وإعادة دمجهم في المجتمع

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طلب إحاطة يطالب بإعداد قاعدة بيانات شاملة لأطفال بلا مأوى وإعادة دمجهم في المجتمع طلب إحاطة يطالب بإعداد قاعدة بيانات شاملة لأطفال بلا مأوى وإعادة دمجهم في المجتمع

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وشاملة خاصة بأطفال الشوارع وأطفال بلا مأوى، والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم، وذلك في إطار التوجه العام للدولة بشأن دعم الأطفال لما يمثلونه من نواة حقيقية لبناء للمستقبل.

وطالب محسب يإعداد قاعدة بيانات دقيقة لهم، على أن يتم الاستعانة بالمعلومات والحصر الموجود لدى الفرق التي تجوب الشوارع، بالإضافة للاستعانة بالبيانات لدى مراكز التأهيل والتدريب، ومعلومات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التي تعمل في هذا المجال، مؤكدا أن وجود قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تتضمن أعداد الأطفال والمحافظات الأكثر انتشارا للظاهرة مما يساهم بقوة في وضع خطة لتدريبهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى بعد تقويم سلوكهم، والوقوف على الأسباب الحقيقة حول انتشار الظاهرة في محافظة بعينها أو منطقة ومن ثم يتم توجيه العمل للتغلب عليها.

وناشد عضو البرلمان، منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية أن يكون لها دور في عملية الحصر، إلى جانب التأهيل وإعادة الدمج في المجتمع مرة أخرى، وتقديم كل الدعم والرعاية اللازمة لهم، وعلى فرق الإنقاذ أن تكون أكثر استجابة لطلبات التدخل السريع، وألا يقتصر الأمر على توفير مكان في دور رعاية للطفل فقط، بل يجب أن يكون هناك اخصائيين اجتماعيين للجلوس مع الأطفال ومناقشتهم لمعرفة الأسباب الحقيقة التي تدفعهم للشارع، وذلك بهدف حل المشكلة من جذورها، خاصة وأن هناك بعض الأطفال يفضلون الشارع عن دور الرعاية، مما يتطلب بحث الجانب النفسي لهم وحل الأزمة.

المصرى اليوم

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