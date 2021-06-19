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حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزا هاما ومثيرا على الترجي التونسي بهدف سجله محمد شريف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت 19-6-2021 على أرض ملعب ستاد رادس في جولة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل محمد شريف هدف التقدم في شباك الترجي التونسي عند الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني المقام بينهما على أرض ملعب ستاد رادس بتونس معقل الترجي في دور ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا موسم 2020- 2021.

جاء الهدف عن طريق أليو ديانج الذي نجح في استلام كرة محمد مجدي قفشة في وسط ملعب الترجي وتوغل الدبابة المالية ونجح في تمرير كرة أرضية حريرية لمهاجم الأهلي خلف دفاعات الترجي الذي سددها من لمسه واحدة لتصطدم في العارضة وتعود له مرة أخرى ليسكنها في الشباك الخالية.

وعاد حكم اللقاء فيكتور جومير لتقنية الفيديو التي أثبت صحة الهدف.

نجح الأهلي في غلق كافة المساحات أمام الترجي، معتمدًا على التمركز الجيد لثلاثي خط الوسط المدافع عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومن أمامهم طاهر محمد طاهر، وصلاح محسن ومحمد شريف في العمق الهجومي.

وفي الدقيقة 30 نجح محمد شريف في تسجيل هدف من تسديدة حمدي فتحي التي ارتدت من جسد الحارس التونسي معز بن شريفية، لكن الحكم الجنوب إفريقي ألغى الهدف بعد اللجوء للفار بداعي تسلل مهاجم الأهلي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الأول:

انطلق الأهلي من بداية المباراة بهدوء وتركيز في نقل الكرة لامتصاص حماس فريق الترجي، الذي لاحت له أول ركنية في المباراة مع الدقيقة 3، ولكنها مرت دون خطورة على مرمى محمد الشناوي.

اعتمد الأهلي على التمرير المتقن مع التنوع في الهجمات سواء من العمق أو الأطراف، والضغط على المنافس لاستخلاص الكرة، مستغلا انطلاقات على معلول من الناحية اليسرى وأكرم توفيق في الناحية اليمنى، مع التمركز الجيد لثلاثي خط الوسط المدافع عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومن أمامهم طاهر محمد طاهر، وصلاح محسن ومحمد شريف في العمق الهجومي.

قوة وصلابة:

نجح أكرم توفيق في غلق الجبهة اليسرى القوية لفريق الترجي بقوته وصلابته في الارتداد السريع، وتمكن توفيق في الدقيقة 13 من استخلاص الكرة من حمدو الهوني، ورد على معلول بتمريرة متقنة من ضربة حرة في العمق إلى محمد شريف في الدقيقة 16، لكنه سدد في جسد الحارس التونسي معز بن شريفية الذي حول الكرة إلى ضربة ركنية.

في الدقيقة 27 ضغط صلاح محسن على لاعب الترجي محمد على اليعقوبي، ونجح في خطف الكرة وتقدم ولكنه لم يستطع السيطرة عليها، لتضيع الفرصة وترتد بهجمة مرتدة من الناحية اليمنى تصدى لها بدر بانون وأكرم توفيق.

إلغاء هدف الأهلي

في الدقيقة 30 يسجل محمد شريف هدفًا من تسديدة حمدي فتحي التي ارتدت من جسد الحارس معز بن شريفية، لتجد محمد شريف المتابع فيسدد في المرمى، لكن الحكم الجنوب إفريقى فيكتور جوميز يلجأ إلى تقنية الفار ويلغي الهدف لتسلل مهاجم الأهلي.

ونجح محمد الشناوي في الحفاظ على شباكه نظيفة بعدما تصدى لمراوغة لاعب خط وسط الترجي محمد على بن رمضان في الدقيقة 34، الذي استخلص الكرة وراوغ بدر بانون لينفرد بالشناوي الذي انقض على الكرة ومنع بن رمضان من التسجيل.

لم يحتسب الحكم جوميز مخالفة صريحة لمصلحة على معول من تدخل حمدي النقاز، ليستمر اللعب بغرابة رغم قوة المخالفة، لترتفع حرارة الشوط الأول مع نهايته، وفي الدقيقة 42 تدخل كوليبالي وعرقل محمد شريف قبل انفراده بالمرمى، ولم يشهر الحكم الكارت الأصفر في وجه اللاعب التونسي.

وبعد واقعة محمد شريف مرت الدقائق الأخيرة دون خطورة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بتعادل الفريقين بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، وسجل محمد شريف هدف التقدم في شباك الترجي التونسي عند الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني المقام بينهما على أرض ملعب ستاد رادس بتونس معقل الترجي في دور ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا موسم 2020- 2021.