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تطبيق تقنية «الفار» في مباراة بيراميدز والرجاء المغربي بالكونفيدرالية

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تطبيق تقنية «الفار» في مباراة بيراميدز والرجاء المغربي بالكونفيدرالية تطبيق تقنية «الفار» في مباراة بيراميدز والرجاء المغربي بالكونفيدرالية

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أعلن نادي بيراميدز أنه بالتنسيق مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بتشغيل تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» في ملعب الدفاع الجوي، للعمل بها في مباراة الفريق أمام الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستضيف بيراميدز نظيره المغربي مساء غد الأحد على الدفاع الجوي، في حين تجرى مباراة الإياب مساء يوم 27 حزيران الجاري.

وقرر الاتحاد الأفريقي العمل بتقنية «فار» بداية من الدور قبل النهائي ببطولتي كأس الكونفيدرالية ودوري الأبطال، حيث ستتولى الشركة القائمة على التقنية في الدوري المصري، العمل على تشغيل التقنية في مباراة الغد.

وعاين طاقم الحكام الأمور الخاصة بتقنية «فار» صباح اليوم للتأكد من عملها بالصورة الأكمل وتم بالفعل الاطمئنان على جاهزية التقنية للعمل خلال المواجهة الهامة.

وسبق أن واجه الرجاء منافسه بيراميدز في دور المجموعات بالنسخة الحالية وفاز الفريق المغربي ذهاباً في ملعبه بثنائية دون رد كما تغلب عليه في بثلاثية نظيفة.

المصرى اليوم

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