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جوسينس رجل مباراة ألمانيا والبرتغال فى يورو 2020

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جوسينس رجل مباراة ألمانيا والبرتغال فى يورو 2020 جوسينس رجل مباراة ألمانيا والبرتغال فى يورو 2020

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن اللاعب الفائز بجائزة رجل مباراة ألمانيا والبرتغال، التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور مجموعات بطولة يورو 2020.

وحصد روبن جوسينس، لاعب ألمانيا، جائزة رجل المباراة، والتي حسمها المانشافت بنتيجة (4-2)، في القمة التي احتضنها ملعب أليانز أرينا.

وساهم جوسينس صاحب الـ26 عاما، في الهدف الأول لألمانيا بعدما أرسل عرضية من الجانب الأيسر، أبعدها روبن دياز بالخطأ في مرماه.

وواصل جوسينس مساهماته التهديفية في الشوط الثاني بعدما أرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء تجاه كاي هافيرتز الذي أضاف الهدف الثالث لألمانيا.

ووقع روبن جوسينس على الهدف الرابع لمنتخب ألمانيا بعدما ارتقى لعرضية من جوشوا كيميتش، مسددًا رأسية سكنت الشباك.

وبحسب أرقام «سكواكا»، بلغت دقة تسديدات جوسينس 100%، ولمس الكرة 46 مرة من بينهم 6 لمسات في منطقة جزاء البرتغال، وسدد 3 كرات على المرمى، وخلق فرصتين للتسجيل.

المصرى اليوم

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