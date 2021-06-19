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القوى الوطنية في غزة تدعو للتحقيق حول تسلم شحنة لقاح كورونا قبل انتهاء صلاحيتها

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القوى الوطنية في غزة تدعو للتحقيق حول تسلم شحنة لقاح كورونا قبل انتهاء صلاحيتها القوى الوطنية في غزة تدعو للتحقيق حول تسلم شحنة لقاح كورونا قبل انتهاء صلاحيتها

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دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة للتحقيق حول ما أثير عن صفقة شراء لقاحات فايزر الخاص بفيروس كورونا من الاحتلال الإسرائيلي والتى أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، مما أثار حفيظة الرأي العام الفلسطيني.

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية على قرار بإلغاء الصفقة المرفوضة والمعيبة، ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة والتوقف عند ما حدث ومحاسبة المتورطين والإعلان عمّن يتحمل المسؤولية أمام الرأي العام.

وأضافت إن صفقة اللقاحات تدعو إلى أهمية الإسراع في إيجاد الهيئات الرقابية، الرسمية والشعبية التي تمنع أي طرف من الاستمرار في عقد صفقات وسلوكيات من هذا النوع.

وطالبت بالتوافق على هيئة رقابة وطنية على أداء الحكومة والأجهزة الحكومية المختلفة، تقوم بدورها في ضمان الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية، وذلك على طريق إعادة بناء وتشكيل مؤسسات وطنية ترعى مصالح شعبنا وتعمل على تصحيح المسار من جوانبه كافة.

وكان الإحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن نيته دعم فلسطين بأكثر من مليون جرعة لقاح من فايرز أوشكت على الانتهاء، على أن يتم تعويضها حال تسلم السلطة نفس الكمية.

المصرى اليوم

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