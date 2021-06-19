الإمارات تهنئ الفائز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

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بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى إبراهيم رئيسي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وكان رئيسي قد فاز بنسبة 62% حاصلا على 17 مليونا و950 ألف صوت.

وحصل المرشح محسن رضایی علي 3 ملايين و412 ألف، وحصل عبدالناصر همتي: علي 2 مليون و427 ألف، كما حصل أمير حسین قاضیي، علي نحو مليون صوت.