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إسرائيل : رئيسي متطرف وملتزم بتحقيق تقدم سريع في برنامج إيران النووي

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إسرائيل : رئيسي متطرف وملتزم بتحقيق تقدم سريع في برنامج إيران النووي إسرائيل : رئيسي متطرف وملتزم بتحقيق تقدم سريع في برنامج إيران النووي

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نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم السبت بالرئيس الإيراني حديثا إبراهيم رئيسي ، قائلة إنه أكثر رؤساء إيران تطرفا حتى الآن وهو ملتزم بتحقيق تقدم سريع في برنامج طهران النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ليئور هايات في بيان "بعد أن أملى الزعيم الأعلى بشكل فعال على الشعب الإيراني من يختاره ، انتخب أقل من 50 في المئة من المواطنين الإيرانيين المؤهلين للتصويت رئيسها الأكثر تطرفاً حتى الآن. وقد استنكر المجتمع الدولي بشكل صائب جزار طهران إبراهيم رئيسي لدوره المباشر في إعدام أكثر من 30 ألف شخص خارج نطاق القضاء".

وأضاف "كشخصية متطرفة ، ملتزمة بتحقيق تقدم سريع في برنامج إيران النووي العسكري ، فإن انتخابه يوضح نوايا إيران الخبيثة الحقيقية ، وينبغي أن يثير قلقا كبيرا بين المجتمع الدولي".

المصرى اليوم

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