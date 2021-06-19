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وزيرة الخارجية الليبية: علاقتنا مع أكبر من المصالح المشتركة

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وزيرة الخارجية الليبية: علاقتنا مع مصر أكبر من المصالح المشتركة وزيرة الخارجية الليبية: علاقتنا مع أكبر من المصالح المشتركة

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وصفت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا نجلاء المنقوش، اليوم السبت، علاقة بلادها مع بـ«تاريخية»، مؤكدة أن هذه العلاقة أكبر من المصالح المشتركة.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إن «العلاقات بين الشعبين المصري والليبي تتسم بعمقها وقوتها».

وأضافت المنقوش، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع نظيرها المصري، اليوم السبت في القاهرة، أن «وجهات النظر المصرية والليبية تتطابق أكثر مما تختلف».
وأشارت المنقوش إلى أن البوادر الدولية تشير إلى دعم الاستقرار والتقدم.

وأكدت أنها ناقشت مع وزير الخارجية المصري تنفيذ خارطة الطريق وكافة المراحل المتفق عليها، بالإضافة إلى أهمية الدعم الدولي لذلك.

وشددت وزيرة الخارجية الليبية على أن مبادرة استقرار ليبيا تهدف لتحديد آلية تنفيذ المسارات الثلاث المتفق عليها في وقت سابق.

وطرحت مع شكري توجهاتها في مؤتمر «برلين الثاني» وتطلعها لاستكمال خارطة الطريق، وكذلك دعم مبادرة استقرار ليبيا التي ستطرح في «برلين الثاني» التي تؤكد على تنفيذ مخرجات «برلين 1» كما ناقشت عودة عمل البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس وفي القاهرة على مستوى السفراء.

المصرى اليوم

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