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«الغد» عن اعتراض «العفو الدولية» على أحكام إعدام عناصر الإخوان: مرفوض شكلا وموضوعا

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«الغد» عن اعتراض «العفو الدولية» على أحكام إعدام عناصر الإخوان: مرفوض شكلا وموضوعا «الغد» عن اعتراض «العفو الدولية» على أحكام إعدام عناصر الإخوان: مرفوض شكلا وموضوعا

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صرح المهندس موسى مصطفى موسى مصطفى رئيس حزب الغد، بأن اعتراض وإدانة منظمة العفو الدولية للأحكام التي صدرت ضد قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في خلية فض اعتصام رابعة المسلح مرفوض شكلا وموضوعا، مضيفا: «القضاء المصري شامخ وعادل وإجراءات المحاكمة أخذت وقتها بل وبزيادة».

وأعلن مصطفى أن منظمة العفو مشبوهة تعد أحد أدوات الصهيونية العالمية للضغط على الأنظمة العربية، مؤكدا على أن دولة مؤسسات والحزب يرفض أية محاولات للمساس منها.

وأكد أن الأحكام التي صدرت بحق عناصر وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية في خلية فض اعتصام رابعة عادلة تماما، لأن هؤلاء ساهموا وتسببوا وحرضوا على القتل والفوضى ونشر الإرهاب والتطرف وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي.

المصرى اليوم

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