أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

استشاري: 1% من الأطفال المولودين لديهم عيب خلقي في القلب

Print
استشاري: 1% من الأطفال المولودين لديهم عيب خلقي في القلب استشاري: 1% من الأطفال المولودين لديهم عيب خلقي في القلب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن التشوهات الخلقية في قلب الأطفال تعني وجود تغيرات تشريحية في القلب، وتحدث بنسبة 1% من كل الأطفال المولدين، ومن يحتاج إلى تدخل جراحي للعلاج 1 في الـ10 آلاف.

وتابع "الوكيل"، خلال حواره مع الإعلامي خالد صقر، ببرنامج "شارع القلب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن معدل ضربات القلب لدى الطفل تكون أعلى من الشخص البالغ، موضحًا أن حدوث عيب خلقي في الأسرة أو الأقارب من الدرجة الأولى ينبأ بحدوث عيب آخر في الأسرة.

ولفت إلى ان هناك إمكانية لتخصيص عيوب القلب من خلال الموجات الصوتية أثناء الحمل، وأحيانًا يتم التدخل بشكل مبكرًا للغاية إذا أمكن، مشيرًا إلى أن إصلاح عيوب القلب بنسبة 80% تكون جيدة للغاية، وتؤدي إلى الحياة بشكل طبيعي، ولا يتناولون أي علاج بعد الجراحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية

ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور

ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور

عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي

عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي

عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي

عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي