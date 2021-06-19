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اتحاد القدم السعودى يوثق بطولات المملكة منذ 1956

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اتحاد القدم السعودى يوثق بطولات المملكة منذ 1956 اتحاد القدم السعودى يوثق بطولات المملكة منذ 1956

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كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، فى تصريجات نشرتها جريدة الرياضية أنهم لم يتلقوا توجيهًا من وزارة الرياضة بشأن توثيق البطولات، جاء ذلك ردًا على ما ذكره فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال عبر “يوتيوب نادي الهلال” قبل 8 أيام.
وأوضح المسحل أن الاتحاد قد بدأ فعليًا في توثيق البطولات، إلا أنهم توقفوا بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى استكمالهم أعمال توثيق والإعلان عن الآلية التي ستتخذ بهذا الأمر.
وبيّن أن كرة القدم بدأت قبل تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأضاف: “منذ التأسيس عام 1956م حتى الآن هناك تاريخ ثري يستحق التوثيق، وخلال مرحلة التوثيق سنرصد جميع البطولات التي جرت في تاريخ الاتحاد، وسنطلع الجماهير على النتائج، وسنستعين بكل الأشخاص الذين يساعدوننا في هذا المجال من مؤرخين وأشخاص لديهم وثائق”.
وعن بطولات ما قبل تأسيس الاتحاد قال: “بالنسبة لنا اليوم نحن مسؤولون عن اتحاد القدم، أما موضوع بداية كرة القدم في البلاد فيخص أطرافًا عديدة، ولم يكن هناك بطولات كثيرة قبل التأسيس، فأول بطولة لكأس الملك جرت بعد تأسيس الاتحاد، ولن نلغي أي حقبة من تاريخ كرة القدم في السعودية، ولكننا مسؤولون عن اتحاد القدم ويهمنا توثيقه”.
وأرجع رئيس اتحاد اللعبة في البلاد توثيق بطولة كأس الملك من قبل اتحاد القدم، إلى إشرافهم على المسابقة، لافتاً إلى أن الدوري يتبع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وأكد تعاونهم مع الرابطة إذا كان لديهم مرئيات معينة، مبينًا أن التاريخ معروف للجميع تقريبًا خلال 65 أو 66 عامًا، وليس هناك صعوبة في عدم توثيقه، ومن ثم الإعلان عن النتائج بشكل شفاف.

المصرى اليوم

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