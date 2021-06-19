الجيش اليمني يعلن مقتل 31 مسلحاً من الحوثيين وإسقاط 4 طائرات مسيرة غربي مأرب

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قال الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم السبت 19 يونيو، إن قواته أوقعت قتلى وجرحى في صفوف جماعة «أنصار الله» (الحوثيين)، خلال معارك في محافظة مأرب شمال شرقي العاصمة اليمنية.

وأفادت المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني، عبر صفحتها الإعلامية على «فيسبوك»، بأن «الحوثيين شنّوا هجوماً على مواقع عسكرية في جبهتي المَشْجَح والكَسّارة غرب مأرب، إلا أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) تمكنوا من إفشال الهجوم وأجبروهم على التراجع بعد معارك استمرت ساعات».

وأكدت «مقتل ما لا يقل عن 31 عنصراً من الحوثيين وإصابة العشرات بينهم قيادات ميدانية خلال المعارك».

وذكرت أن «الجيش والمقاومة تمكنوا من إسقاط 4 طائرات مُسيرة كان يستخدمها الحوثيون في مهام الاستطلاع».

وأشارت إلى «إلحاق خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين، منها عيار 23 وإحراق آليتين ومقتل وجرح من كان على متنهما، إثر استهداف مدفعية الجيش مواقع وتجمعات للحوثيين في مناطق متفرقة غرب مأرب».