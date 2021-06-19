★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سجل محمد شريف هدف التقدم في شباك الترجي التونسي عند الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني المقام بينهما على أرض ملعب ستاد رادس بتونس معقل الترجي في دور ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا موسم 2020- 2021.

جاء الهدف عن طريق أليو ديانج الذي نجح في استلام كرة محمد مجدي قفشة في وسط ملعب الترجي وتوغل الدبابة المالية ونجح في تمرير كرة أرضية حريرية لمهاجم الأهلي خلف دفاعات الترجي الذي سددها من لمسه واحدة لتصطدم في العارضة وتعود له مرة أخرى ليسكنها في الشباك الخالية.

وعاد حكم اللقاء فيكتور جومير لتقنية الفيديو التي أثبت صحة الهدف.