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السيطرة على حريق فى ورشة وإتلاف أشجار نخيل بإسنا جنوب الأقصر

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السيطرة على حريق فى ورشة وإتلاف أشجار نخيل بإسنا جنوب الأقصر السيطرة على حريق فى ورشة وإتلاف أشجار نخيل بإسنا جنوب الأقصر

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تمكنت الحماية المدنية بإسنا جنوب الأقصر من السيطرة على حريق بورشة نجارة بقرية النمسا وتسببها في إتلاف كرم نخيل مجاور. وتلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الاقصر إخطارا من مركز شرطة اسنا يفيد اندلاع حريق في ورشة نجارة بقرية النمسا دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

تبين من المعاينة اندلاع النيران في ورشة نجارة مملوكة لـ«ناصر م» 35 عاما، وتدمير محتوياتها بالكامل، امتدادها لكرم نخيل مجاور مما تسبب في إتلاف وحريق نحو 25 شجرة نخيل.

انتقل إلى موقع الحريق محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، ومصطفي محروس رئيس نقطة النمسا والدفع بعدد 3 سيارات إطفاء والتى تمكنت من السيطرة على الحريق قبيل امتدادها للمنازل المجاورة. وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.

المصرى اليوم

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