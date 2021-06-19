طبيب سموم يحدد الحالات التي ينشط فيها الفطر الأسود المرتبطة بنقص المناعة

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وجه الدكتور نبيل عبدالمقصود أستاذ السموم والإدمان بطب القاهرة، ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوى الأسبق، مجموعة من الرسائل التي توضح حقيقية الفطر الأسود، والحالات التي من الأكثر عرضة للإصابة به، أبرزها الحالات التي تعانى من نقص في المناعة.

أكد د. نبيل عبدالمقصود، في تصريحات تلفزيونية، أن الفطر الأسود غير مرتبط إطلاقا بفيروس كورونا فقط، موضحا أنه فطر موجود ويوجد مثله الكثير من الميكروبات والفطريات التي تنشط في أي حالة مرضية بها نقص المناعة، مثل حالات السرطان، وحالات ما بعد زراعة الأعضاء، وحالات الإفراط في تناول المضادات الحيوية والكورتيزون، وحالات المرض السكرى غير المنضبطة، وحالات الاصابة بفيروس كورونا وغيرهم.

وأضاف أستاذ علاج السموم والإدمان، أنه لا داعى للهلع والفزع مطلقا من الفطر الأسود، مؤكدا أنه يوجد لدينا بمصر مثال واضح وتجربة مشابهة فقد تزامن منذ فترة وجيزة وأيضا على وسائل التواصل الاجتماعى انتشار موضوع ربط حالات حدوث جلطات بتلقى التحصين الإنجليزى (استرازينكا) الذي كانت نتيجته العزوف عن الاتجاه للتطعيم، مما استنزف الكثير من الجهد والعمل المضاعف من القائمين على المنظومة الصحية بمصر لتصحيح الوضع والمفهوم عند العامة، ونجحوا في ذلك، قائلا :«هذا ليس الزمان ولا المكان لتشتيت وترهيب المواطنين البسطاء حيث يجب التركيز على طرق الوقاية والحماية والحث على التطعيم من هذا الفيوس اللعين».