أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

معارك الساعات الـ5.. "الشرعية" تكبد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة في مأرب

Print
معارك الساعات الـ5.. "الشرعية" تكبد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة في مأرب معارك الساعات الـ5.. "الشرعية" تكبد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة في مأرب
مقتل ما لا يقل عن 19 متمردًا .. وطيران التحالف يستهدف تعزيزات الميليشيا

معارك الساعات الـ5..

سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (السبت)، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات القتال شمال وغرب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش الوطني خاض معارك عنيفة ضد الميليشيا الانقلابية في مختلف جبهات القتال شمال غرب مأرب وألحقوا بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن مدفعية الجيش دمّرت طقمين على متنهما تعزيزات وذخائر وقتلت جميع من كانوا على متنهما، فيما دمّر طيران التحالف دبابتين وعربة "بي ام بي" وآليات قتالية أخرى تابعة للميليشيا كانت في طريقها إلى الجبهة.

وبيّن المصدر أن الجيش الوطني قتل ما لا يقل عن 19 عنصرًا حوثيًا وجرح آخرون في جبهتي الكسارة والمشجح، خلال معارك استمرت لأكثر من 5 ساعات.

وأشار إلى أن طيران التحالف استهدف تعزيزات وتحركات معادية في مواقع متفرقة غرب مأرب وألحق بالميليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة

الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة

الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة

الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة

تثبيت سعر البنزين يضع حدًّا للتقلبات ويواكب حرص ولي العهد على التخفيف عن كاهل المواطن

تثبيت سعر البنزين يضع حدًّا للتقلبات ويواكب حرص ولي العهد على التخفيف عن كاهل المواطن

تعرَّف على قصة صديقَيْن سعودي وعماني بدأت منذ الشباب ودامت أكثر من 30 عامًا

تعرَّف على قصة صديقَيْن سعودي وعماني بدأت منذ الشباب ودامت أكثر من 30 عامًا