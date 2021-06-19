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نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بحى الكوثر

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نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بحى الكوثر نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بحى الكوثر

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تفقد اليوم الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، عدد من مشروعات «برنامج التنمية المحلية بصعيد »، الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية بحي الكوثر، بتكلفة إجمالية لهذة المشروعات بلغت 11 مليون و570 ألف جنيه.

وقال نائب محافظ سوهاج، أنه تفقد- خلال جولته التي رافقه فيها هلال زكي رئيس حي الكوثر، والدكتور سلام على شوري متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة- أعمال إنشاء المركز الطبي بالحي بتكلفة تبلغ 3 ملايين و740 ألف جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع إلى 85%، ومن المتوقع الإنتهاء منه بنهاية أكتوبر القادم، وتفقد أعمال إنشاء معرض تسويق المنتجات للمنطقة الصناعية بحي الكوثر والصناعات الحرفية «الأنوال» بتكلفة بلغت 4 ملايين و330 ألف جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع إلى90%، ومن المتوقع الإنتهاء من كافة الأعمال خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف القاضى، بأنه تفقد كذلك 10 بيوت نول جديدة تم الإنتهاء منها بتكلفة قدرها 3 ملايين و500 ألف جنيه وجاري طرحها للمستفيدين، مؤكدا على أهمية المشروع في دعم الصناعات اليدوية والحرف التراثية بالمحافظة، لافتا إلى أنه وجه بمراعاة تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية، والإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية بمواقع العمل للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، والإلتزام بالمواعيد المحددة والجداول الزمنية الموضوعة للإنتهاء من باقي المشروعات.

المصرى اليوم

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