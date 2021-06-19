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طبيب نادى قنا ينقذ لاعب ديروط من الموت عقب بلع لسانه

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فى موقف إنسانى انقذ طبيب نادى قنا الرياضى لاعب بنادى ديروط من الموت عقب سقوطه على الأرض وبلع لسانه لولا تدخله وإنقاذه فى الوقت المناسب.

انقاذ لاعب بلع لسانه أثناء مباراة بقنا

قال أشرف سعد رئيس مجلس إدارة نادى قنا الرياضى إنه أثناء مباراة نادى قنا الرياضى وديروط ضمن مباريات الممتاز "ب" احتك اللاعب أدهم عطيه لاعب ديروط مع أحد لاعبى نادى قنا وسقط على إثرها على الأرض ونتج عنه بلع لسانه فأسرع الدكتور احمد حسن سليم طبيب نادي قنا وبرفقته أحمد عبد الكريم طبيب بالنادى من إنقاذ اللاعب فى اللحظات الأخيرة والتى تسببت فى حالة من الحزن بين اللاعبين داخل الملعب مشيرا أن المباراة تم استكمالها وأسفرت عن فوز نادى قنا بهدفين مقابل هدف فقط لنادى ديروط.

انقاذ لاعب بلع لسانه أثناء مباراة بقنا
انقاذ لاعب بلع لسانه أثناء مباراة بقنا

المصرى اليوم

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