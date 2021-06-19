يورو 2020: الماكينات الألمانية تنتفض وتحافظ على سلسلتها المميزة ضد البرتغال

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حقق المنتخب الألماني فوزه الأول في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وذلك بتغلبه على منتخب البرتغال بنتيجة 4-2 في ثاني مباريات المرحلة الثانية للمجموعة السادسة بالبطولة.

وتقدم المنتخب البرتغالي مبكرًا عن طريق الهداف التاريخي لليورو، كريستيانو رونالدو، لكن الألمان ردوا بهدفين جاءوا بشكل عكسي مع تسجيل روبن دياز ورفاييل جوريرو هدفين عكسيين في مرمى المنتخب البرتغالي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الألمان 2-1.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الألماني هدفين أخرين عن طريق كاي هافيرتز وروبن جوسينس، بعد أول ربع ساعة من الشوط الثاني.

وقلص ديوجو جوتا الفارق لهدفين بتسجيله الهدف الثاني لمنتخب البرتغالي في الدقيقة 67، لكن الهدف لم يكن كافيًا لإعادة منتخب بلاده للمباراة التي انتهت بخسارة كبيرة لحامل لقب اليورو.

نجم المباراة:

قدم الجناح الأيسر روبن جوسينس مباراة كبيرة اليوم، فسجل هدف وصنع هدف وكان عنصر خطورة ثابت طوال تواجده في أرض الملعب، وكان اللاعب الأبرز في فوز المنتخب الألماني الأول في اليورو الحالي.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

ارتقى المنتخب الألماني للمركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، في حين تجمد رصيد المنتخب البرتغالي عند 3 نقاط في المركز الثالث.

منتخب ألمانيا سيواجه المجر في المباراة القادمة، في حين سيخوض منتخب البرتغال مباراة قوية ضد بطل مونديال 2018 ومتصدر المجموعة الحالي، منتخب فرنسا (4 نقاط).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- منتخب ألمانيا هو أول فريق في تاريخ كأس الأمم الأوروبية يسجل ويستفيد من الأهداف العكسية خلال نسخة واحدة من المسابقة.

- منتخب البرتغال هو أول منتخب أوروبي في تاريخ المسابقات الدولية الكبرى (مونديال - يورو) يسجل هدفين عكسيين في نفس المباراة.

- منتخب ألمانيا فاز بجميع مبارياته ال5 الأخيرة التي لعبها ضد المنتخب البرتغالي.

- منتخب البرتغال تلقى 4 أهداف في مباراة لمرتين فقط في 67 مباراة لعبها في المسابقات الدولية الكبرى (مونديال - يورو) .. مباراة في مونديال 2014 ومباراة في يورو 2020 .. في المناسبتين كان منتخب ألمانيا هو الخصم.

- منتخب البرتغال أصبح أول حامل لقب لليورو يتلقى 4 أهداف في مباراة خلال نسخة دفاعه عن لقبه.

- بعمر 22 عامًا و8 ايام، أصبح كاي هافيرتز هو أصغر لاعب ألماني يسجل لمنتخب الماكينات في كأس الأمم الأوروبية.

- هذه النسخة من اليورو شهدت تسجيل 5 أهداف عكسية .. رقم قياسية غير مسبوق في تاريخ نسخة من كأس الأمم الأوروبية.