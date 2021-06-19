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سلبية مسحة الرجاء المغربي قبل مواجهة بيراميدز فى الكونفيدرالية

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سلبية مسحة الرجاء المغربي قبل مواجهة بيراميدز فى الكونفيدرالية سلبية مسحة الرجاء المغربي قبل مواجهة بيراميدز فى الكونفيدرالية

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قال الرجاء البيضاوي، في بيان، إن نتائج المسحة الطبية للكشف عن ، التي أجراها الفريق أمس الجمعة، جاءت سلبية لجميع أعضائه قبل مواجهة مضيفه بيراميدز المصري، غدا الأحد، في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وكانت بعثة الفريق المغربي قد سافرت، صباح أمس الجمعة، إلى ، ووجد الرجاء في استقباله ممثلين عن بيراميدز بالمطار.

وأجرى الرجاء مساء أمس أول مران في مصر، على أن يخوض اليوم السبت تدريبه الأخير قبل المباراة، ويشهد ممثل الكرة المغربية مجموعة من الغيابات، أهمها عبدالجليل جبيرة للإصابة، وأيوب نناح ونوح السعداوي لأسباب فنية، وبدر بولهرود وسومايلا لعدم تسجيلهما في القائمة الإفريقية.

وسبق أن التقى الفريقان في دور المجموعات، بالنسخة الحالية من البطولة، وفاز الرجاء ذهابا 2-0 وإيابا 3-0.

المصرى اليوم

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