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ألمانيا تستعيد توازنها في يورو 2020 برباعية بشباك البرتغال

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ألمانيا تستعيد توازنها في يورو 2020 برباعية بشباك البرتغال ألمانيا تستعيد توازنها في يورو 2020 برباعية بشباك البرتغال

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أشعل الألماني المنافسة في المجموعة السادسة بكأس أمم أوروبا يورو 2020 بانتصار مثير أمام نظيره البرتغالي حامل اللقب بنتيجة (4-2) على ملعب «أليانز آرينا» مساء السبت في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

واستعاد المنتخب الألماني توازنه بالشكل الأمثل إثر هزيمته في المباراة الأولى ليحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة، متساويا في ذلك مع المنتخب البرتغالي.

سجل أهداف ألمانيا روبن دياز مدافع البرتغال في مرماه بالدقيقة 35، ومدافع البرتغال أيضا جيريرو 39، وهافيرتز 51، وجسينس 60، فيما سجل للبرتغال كريستيانو رونالدو في الدقيقة 15، وديوجو جوتا في الدقيقة 67.

وكان المنتخب البرتغالي فاز على نظيره المجري بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، فيما خسر المنتخب الألماني بنتيجة 1-0 على يد نظيره الفرنسي الذي تعادل بهدف لمثله في الجولة الثانية أمام المجر.

وتشهد الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة، لقاء المنتخب الألماني مع نظيره المجري، بينما يواجه المنتخب البرتغالي مهمة تبدو أكثر صعوبة أمام المنتخب الفرنسي متصدر المجموعة برصيد أربع نقاط.

المصرى اليوم

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