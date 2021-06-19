أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

قواعد جديدة للحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بكليات القمة.. تعرف عليها

Print
قواعد جديدة للحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بكليات القمة.. تعرف عليها قواعد جديدة للحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بكليات القمة.. تعرف عليها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس الاعلي للجامعات على القواعد العامة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، والمتقدمين لمكتب التنسيق، للالتحاق ببعض كليات الجامعات الحكومية في العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢، حيث تم تحديد حد أدني بنسبة مئوية معينة من إجمالي النهاية العظمى من المجموع الاعتباري لكل شهادة، والتي جاءت على النحو التالي:

١- أن يكون الحد الأدنى بنسبة ٩٥٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.

٢- أن يكون الحد الأدنى بنسبة ٩٠٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.

٣- أن يكون الحد الأدنى بنسبة ٨٥٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

٤- أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، وذلك في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، نظرا لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علمي متميز.

٥- تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها (ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب موثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية العربية)، وذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحًا به تواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ وجهة الدخول والخروج وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة في هذا الشأن.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث»

وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث»

الأهلى ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري الممتاز 2021

الأهلى ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري الممتاز 2021

خسارة منتخب مصر للشابات أمام بيلاروسيا 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة

خسارة منتخب مصر للشابات أمام بيلاروسيا 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة

وزير الخارجية يكشف خطوة مصر بعد مجلس الأمن: نتعامل بمسؤولية وصبر بشأن «سد النهضة»

وزير الخارجية يكشف خطوة مصر بعد مجلس الأمن: نتعامل بمسؤولية وصبر بشأن «سد النهضة»