أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رغم إعلانها أنها سليمة.. إسرائيل تتخلص من شحنة اللقاحات المعادة من فلسطين

Print
رغم إعلانها أنها سليمة.. إسرائيل تتخلص من شحنة اللقاحات المعادة من فلسطين رغم إعلانها أنها سليمة.. إسرائيل تتخلص من شحنة اللقاحات المعادة من فلسطين
تضم 100 ألف جرعة من لقاح "فايزر"

رغم إعلانها أنها سليمة.. إسرائيل تتخلص من شحنة اللقاحات المعادة من فلسطين

كشف مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت أن السلطات ستتخلص من شحنة اللقاحات، التي تبلغ 100 ألف جرعة، أعادتها السلطة الفلسطينية أمس، رغم إعلان الوزارة أن لقاحات "كوفيد-19" التي رفضها الفلسطينيون بسبب تاريخ صلاحيتها كانت سليمة، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ونقل موقع "قناة 12" الإسرائيلية عن المسؤول قوله: "لا أرى كيف يمكن استخدام هذه اللقاحات بعد الرحلة التي قطعتها إلى السلطة الفلسطينية، ثم العودة إلى إسرائيل. لن يكون هناك خيار سوى التخلص منها".

وأعلنت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاقًا لتبادل اللقاحات الجمعة، كانت سترسل بموجبه إسرائيل ما يصل إلى 1.4 مليون جرعة لقاح فايزر-بيونتيك للسلطة الفلسطينية مقابل عدد مماثل من الجرعات في وقت لاحق هذا العام، لكن بعد الإعلان مباشرة ألغت السلطة الفلسطينية الاتفاق، وأعادت الشحنة الأولية التي تضم نحو 100 ألف جرعة إلى إسرائيل.

وبيَّنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن الشحنة أظهرت أن تاريخ الصلاحية ينتهي في يونيو (حزيران) الجاري، وليس في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلَيْن كما جرى الاتفاق.

فلسطين الجديد لقاح كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة

المملكة المتحدة تسجّل 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجّل 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مترو الأنفاق يواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد فيروس كورونا

مترو الأنفاق يواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد فيروس كورونا

الصحة العراقية تسجل 6821 إصابة و39 حالة وفاة بفيروس كورونا

الصحة العراقية تسجل 6821 إصابة و39 حالة وفاة بفيروس كورونا